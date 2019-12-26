Озеро «Любви» и мост для поцелуев появятся в Сургутском районе
В 2019 году на благоустройство Сургутского района было потрачено 117 миллионов рублей, в следующем году сумма достигнет уже 150 миллионов. По данным районной администрации, одним из самых интересных проектов этого года стал сквер в Федоровском, продвигаемый инициативой молодежи поселка.
Площадь сквера – 26 тысяч квадратных метров. В итоге он вместит в себя: тротуарные дорожки с освещением, спортплощадку, скейтпарк, световые арт-объекты, беседки, места отдыха с навесами, а также озеро «Любви» и мост для поцелуев.
Парк будет не только красивым, но и с умной начинкой. Проектировщики пообещали включить его в систему «Умный город», то есть установят камеры, WI-FI, скамьи с USB-модулем и интеллектуальное освещение.
Общая стоимость проекта – более 60 миллионов рублей. Заключительный этап строительства состоится в 2021 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU