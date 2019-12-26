2019-12-26T13:58:06+03:00
Общество

Озеро «Любви» и мост для поцелуев появятся в Сургутском районе

Ждать их стоит не раньше 2021 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Озеро любви и мост для поцелуев появятся в Сургутском районе. Фото администрации района.Озеро любви и мост для поцелуев появятся в Сургутском районе. Фото администрации района.
Изменить размер текста:

В 2019 году на благоустройство Сургутского района было потрачено 117 миллионов рублей, в следующем году сумма достигнет уже 150 миллионов. По данным районной администрации, одним из самых интересных проектов этого года стал сквер в Федоровском, продвигаемый инициативой молодежи поселка.

Площадь сквера – 26 тысяч квадратных метров. В итоге он вместит в себя: тротуарные дорожки с освещением, спортплощадку, скейтпарк, световые арт-объекты, беседки, места отдыха с навесами, а также озеро «Любви» и мост для поцелуев.

Парк будет не только красивым, но и с умной начинкой. Проектировщики пообещали включить его в систему «Умный город», то есть установят камеры, WI-FI, скамьи с USB-модулем и интеллектуальное освещение.

Общая стоимость проекта – более 60 миллионов рублей. Заключительный этап строительства состоится в 2021 году.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре подвели предварительные итоги операции «Ель» в 2019 году
В следующем году акция «Спасти и сохранить» начнется с набережной Лянтора
Экстремальный «Mamont Race» ожидает жителей окружной столицы
Родственники аутистов Радужного получили «Передышку»
Крупное ДТП произошло в Кондинском районе
Сургутский хлеб появился на полках еще одной крупной федеральной сети
Лучший молодой врач-профессионал живет в Нягани
Жители Сургута недовольны сбоями в система оплаты городского транспорта
Врачи Нягани спасли маленькую пациентку из Ханты-Мансийска
Озеро «Любви» и мост для поцелуев появятся в Сургутском районе
В Югре подведены итоги интернет-фестиваля «Я сердцем вижу мир»
Сургутские подростки, избившие сверстницу, избежали сурового наказания
Стали известны чемпионы первенства Югры по пауэрлифтингу
Ради новогодней гирлянды житель Нягани пошел на преступление
Суд рассмотрит дело сургутянина, укравшего телефон на вокзале
За год югорские спортсмены завоевали более двух тысяч медалей
В Березовском районе открылся новый детский сад
В Нижневартовском районе перешли на раздельный сбор отходов
Жители Югры стали чаще попадаться на уловки мошенников с сайтов бесплатных объявлений
Инстаграм главы Белоярского района признали лучшим среди глав муниципалитетов региона
Возможные сбои в работе скорой Нижневартовска на особом контроле