СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-26T13:58:06+03:00

Озеро любви и мост для поцелуев появятся в Сургутском районе. Фото администрации района.

Ждать их стоит не раньше 2021 года

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В 2019 году на благоустройство Сургутского района было потрачено 117 миллионов рублей, в следующем году сумма достигнет уже 150 миллионов. По данным районной администрации, одним из самых интересных проектов этого года стал сквер в Федоровском, продвигаемый инициативой молодежи поселка.

Площадь сквера – 26 тысяч квадратных метров. В итоге он вместит в себя: тротуарные дорожки с освещением, спортплощадку, скейтпарк, световые арт-объекты, беседки, места отдыха с навесами, а также озеро «Любви» и мост для поцелуев.

Парк будет не только красивым, но и с умной начинкой. Проектировщики пообещали включить его в систему «Умный город», то есть установят камеры, WI-FI, скамьи с USB-модулем и интеллектуальное освещение.

Общая стоимость проекта – более 60 миллионов рублей. Заключительный этап строительства состоится в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU