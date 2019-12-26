Сургутские подростки, избившие сверстницу, избежали сурового наказания

СЕГОДНЯ 13:39 2019-12-26T13:41:44+03:00

Кроме хулиганок за происшествие поплатились и их родители. Фото СУ СК по ХМАО.

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В Сургуте завершена проверка по факту избиения подростками 15-летней школьницы двумя сверстницами. Следственные действия по резонансному делу велись на протяжении месяца.

Инцидент произошел ноябре 2019 года в торгово-развлекательном центре «Сити-Молл» в Сургуте, напоминают в следственном управлении СКР по ХМАО-Югре. События истории широко освещались в местных СМИ.

По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Главная причина отказа: подростки еще не достигли 16-летнего возраста, с которого наступает уголовная ответственность за совершенное ими деяние.

Тем не менее данные из СМИ о фактах вымогательства денег у пострадавшей оформлены в отдельное дело. По этой информации еще не принято решение.

Родителей девочек-хулиганок привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Самих же подростков поставили на профилактический учет.

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ИСТОЧНИК KP.RU