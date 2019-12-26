Врачи Нягани спасли маленькую пациентку из Ханты-Мансийска

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-26T14:04:47+03:00

Она нуждалась в операции на гортани

Изменить размер текста: A A

Няганские медики спасли ребенка из Ханты-Мансийска, нуждавшегося в срочной операции по восстановлению функционирования гортани. Как сообщает региональный департамент здравоохранения, по временным техническим причинам в окружной столице проведение операции было невозможно.

Помочь ребенку взялись врачи няганской окружной больницы. Именно там имелось необходимое оборудование для оказания высокотехнологичных услуг и специалисты с многолетним опытом.

- Образование достаточно большое по размеру. Были сложности, так как место наркоза – это гортань. В результате операции образование удалено, проведено противовирусное лечение, - объяснила лечащий врач больницы Ирина Гаврилова.

Помощь подоспела оперативно благодаря отлаженному взаимодействию между клиниками региона: пациентов из Нягани без вопросов принимают в стационарах Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. В то же время няганские врачи также без промедлений помогают коллегам из других городов и районов региона.

Сейчас девочка находится в стационаре под наблюдением врачей Нягани. Однако Новый год она встретит уже дома.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU