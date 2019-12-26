2019-12-26T14:04:47+03:00
Здоровье

Врачи Нягани спасли маленькую пациентку из Ханты-Мансийска

Она нуждалась в операции на гортани
Руслан Савинов
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Врачи Нягани спасли маленькую пациентку из Ханты-МансийскаВрачи Нягани спасли маленькую пациентку из Ханты-МансийскаФото: pixabay.com
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Няганские медики спасли ребенка из Ханты-Мансийска, нуждавшегося в срочной операции по восстановлению функционирования гортани. Как сообщает региональный департамент здравоохранения, по временным техническим причинам в окружной столице проведение операции было невозможно.

Помочь ребенку взялись врачи няганской окружной больницы. Именно там имелось необходимое оборудование для оказания высокотехнологичных услуг и специалисты с многолетним опытом.

- Образование достаточно большое по размеру. Были сложности, так как место наркоза – это гортань. В результате операции образование удалено, проведено противовирусное лечение, - объяснила лечащий врач больницы Ирина Гаврилова.

Помощь подоспела оперативно благодаря отлаженному взаимодействию между клиниками региона: пациентов из Нягани без вопросов принимают в стационарах Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. В то же время няганские врачи также без промедлений помогают коллегам из других городов и районов региона.

Сейчас девочка находится в стационаре под наблюдением врачей Нягани. Однако Новый год она встретит уже дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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