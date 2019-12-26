Стали известны чемпионы первенства Югры по пауэрлифтингу

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-26T13:22:15+03:00

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В спортивном зале Ханты-Мансийска «Югра-Атлетикс» прошли чемпионат и первенство автономного округа по пауэрлифтингу среди мужчин, женщин и юниоров. Результаты соревнований сообщил спорторганизатор «ЮграМегаСпорт».

В течение двух соревновательных дней более полутора сотен спортсменов из Сургута, Ханты-Мансийска, Нягани, Пыть-Яха, Радужного, Советского, Когалыма, Югорска, Пойковского, Мегиона, Нижневартовска, а также Нефтеюганского, Нижневартовского и Кондинского районов соревновались друг с другом в жиме лежа.

По итогам турнира победителями в абсолютном зачете среди девушек до 18 лет стали Анастасия Милитичкина из Кондинского района, вартовчанка Рада Рожкова и Анна Корытко из Нефтеюганского района.

C полными списком результатов соревнований можно ознакомиться по ссылке, которая содержит итоговый протокол с именами победителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU