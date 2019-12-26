Ради новогодней гирлянды житель Нягани пошел на преступление

СЕГОДНЯ 13:05 2019-12-26T13:16:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Югре произошло 44 преступления, из них уже раскрыто 29. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, из перечисленных преступлений шесть являются кражами.

В дежурную часть полиции Нягани обратился мужчина 1985 года рождения. Он заявил о краже новогодней атрибутики. Выяснилось, что неизвестный похитил с подъезда дома в первом микрорайоне две гирлянды. Ведется следствие.

Тем временем неработающий 56-летний мужчина из Лангепаса похитил в одном из административных зданий шуруповерт. Стоимость похищенного – почти пять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый под подпиской о невыезде.

За минувшие сутки раскрыты пять ранее случившихся преступлений. Выявлено больше двух тысяч правонарушений. За административку арестованы 13 человек. С помощью системы «Безопасный город» выявлено одно правонарушение.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU