2019-12-26T13:16:44+03:00
Происшествия

Ради новогодней гирлянды житель Нягани пошел на преступление

Декоративное украшение он снял с подъезда многоквартирного дома
Руслан Савинов
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Ради новогодней гирлянды неизвестный житель Нягани совершил преступлениеРади новогодней гирлянды неизвестный житель Нягани совершил преступлениеФото: pixabay.com
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В Югре произошло 44 преступления, из них уже раскрыто 29. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, из перечисленных преступлений шесть являются кражами.

В дежурную часть полиции Нягани обратился мужчина 1985 года рождения. Он заявил о краже новогодней атрибутики. Выяснилось, что неизвестный похитил с подъезда дома в первом микрорайоне две гирлянды. Ведется следствие.

Тем временем неработающий 56-летний мужчина из Лангепаса похитил в одном из административных зданий шуруповерт. Стоимость похищенного – почти пять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый под подпиской о невыезде.

За минувшие сутки раскрыты пять ранее случившихся преступлений. Выявлено больше двух тысяч правонарушений. За административку арестованы 13 человек. С помощью системы «Безопасный город» выявлено одно правонарушение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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