2019-12-26T12:33:42+03:00
Происшествия

Суд рассмотрит дело сургутянина, укравшего телефон на вокзале

Преступление он совершил ради тысячи рублей
Руслан Савинов
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Суд рассмотрит дело сургутянина, укравшего телефон на вокзалеСуд рассмотрит дело сургутянина, укравшего телефон на вокзалеФото: pixabay.com
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Следователи Сургутского МВД направили в суд уголовное дело местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении кражи на железнодорожном вокзале.

Как сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте, в августе 2019 года в дежурную часть полиции обратился житель Тюменской области с заявлением о пропаже сотового. Мужчина рассказал, что во время ожидания поезда на вокзале он обратился к незнакомцу с просьбой настроить телефон, так как он перестал работать, а сам решил выйти на улицу. Через несколько минут мужчина вернулся, но не смог найти нового знакомого.

Следствие вскоре установило воришку. Им оказался сургутянин 1981 года рождения. Отмечается, что злоумышленник пришел на вокзал специально для совершения кражи: случай вскоре представился. В зале ожидания к нему обратился мужчина с просьбой помощи. Затем обвиняемый положил телефон в карман куртки и быстро покинул вокзал. Гаджет он продал перекупщику всего лишь за тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Вина подозреваемого полностью доказана. На данный момент дело направлено в суд для вынесения наказания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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