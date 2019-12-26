В Нижневартовском районе перешли на раздельный сбор отходов

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-26T11:14:09+03:00

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В Излучинске Нижневартовского района начался переход к системе раздельного сбора мусора. Этапы реализации программы, реализуемой региональным оператором раздельного сбора коммунальных отходов, оценила глава округа Наталья Комарова.

- Во всех поселениях Нижневартовского района начат сбор твердых коммунальных отходов. Район признан победителем окружного конкурса среди муниципалитетов по внедрению эффективных процессов обращения с отходами и получил грант. Нашими общими усилиями размещено 1650 контейнеров и 381 контейнерная площадка, – рассказал глава Нижневартовского района Борис Саломатин.

В то же время региональный оператор разрабатывает модель реализации отсортированных отходов, сообщает «Югра-Экология». Уже отлажена схема транспортировки к пунктам приема вторсырья в Нижневартовске.

- В поселках района уже пройден первый этап введения раздельного сбора – установлены контейнеры, – прокомментировал руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев.

В 2020 году модель организации раздельного сбора будет опробована в поселках района. Контейнеры для пластика, макулатуры и стекла помогут сокращению объема отходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU