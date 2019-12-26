Жители Югры стали чаще попадаться на уловки мошенников с сайтов бесплатных объявлений

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-26T10:44:23+03:00

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Десять дистанционных краж и фактов мошенничества с использованием банковских карт произошло в Югре за минувшие сутки. Жители округа стали чаще попадаться на уловки злоумышленников на сайтах бесплатных объявлений.

Так, жительницу Пыть-Яха 1975 года рождения злоумышленники обманули при продаже канистры-бара с алкогольными напитками, сообщает УМВД по ХМАО. Женщина лишилась более 11 тысяч рублей: их она добровольно перевела неизвестным на банковский счет.

Житель Белоярского района попался аферистам на одном из сайтов бесплатных объявлений. Там он пытался купить лебедку. Югорчанин перевел в никуда четыре тысячи рублей.

В общей сложности пострадавшие перевели злоумышленникам более 380 тысяч рублей. Как отмечалось и в предыдущие периоды, среди пострадавших больше женщин среднего возраста.

- Будьте бдительными при совершении сделок удаленным доступом. По всем подозрительным фактам сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 102, - призывает УМВД ХМАО.

Полицейские возбудили уголовные дела по всем случаям мошенничества. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU