2019-12-26T10:04:27+03:00
Общество

Инстаграм главы Белоярского района признали лучшим среди глав муниципалитетов региона

В нем он делится и личными вещами
Руслан Савинов
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Инстаграм главы Белоярского района признали лучшим среди глав муниципалитетов региона. Фото из соцсети инстаграм.Инстаграм главы Белоярского района признали лучшим среди глав муниципалитетов региона. Фото из соцсети инстаграм.
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Белоярский район теперь может похвастаться интересным цифровым достижением: аккаунт их главы Сергея Маненкова в инстаграме признан лучшим среди региональных муниципалитетов. Об этом сообщает администрация района.

Аккаунт в популярной соцсети Сергей Маненков завел всего пару месяцев назад. На данный момент на его странице появился 2020-ый по счету подписчик. Количество подписчиков его аккаунта постоянно увеличивается. На окружном семинаре-совещании отметили, что это самый быстрый прирост среди аккаунтов.

- Благодарю всех за внимание и интерес. Символично такое количество подписчиков в преддверии наступающего 2020 года, - сказал он.

У себя в инстаграме Сергей Маненков делится не только рабочими вопросами, которые входят в протокольную повестку дня, но и даже рецептами блюд. Столь личные публикации особенно нравятся подписчикам, которые не жалеют лайков.

Отметим, что найти главу Белоярского района в инстаграме можно по нику sp_manenkov.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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