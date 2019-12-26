Инстаграм главы Белоярского района признали лучшим среди глав муниципалитетов региона
Белоярский район теперь может похвастаться интересным цифровым достижением: аккаунт их главы Сергея Маненкова в инстаграме признан лучшим среди региональных муниципалитетов. Об этом сообщает администрация района.
Аккаунт в популярной соцсети Сергей Маненков завел всего пару месяцев назад. На данный момент на его странице появился 2020-ый по счету подписчик. Количество подписчиков его аккаунта постоянно увеличивается. На окружном семинаре-совещании отметили, что это самый быстрый прирост среди аккаунтов.
- Благодарю всех за внимание и интерес. Символично такое количество подписчиков в преддверии наступающего 2020 года, - сказал он.
У себя в инстаграме Сергей Маненков делится не только рабочими вопросами, которые входят в протокольную повестку дня, но и даже рецептами блюд. Столь личные публикации особенно нравятся подписчикам, которые не жалеют лайков.
Отметим, что найти главу Белоярского района в инстаграме можно по нику sp_manenkov.
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ИСТОЧНИК KP.RU