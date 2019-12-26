Возможные сбои в работе скорой Нижневартовска на особом контроле

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-26T10:06:19+03:00

Все дело в машинах, не принадлежащих учреждению

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Создана рабочая группа по контролю за возможными проблемными ситуациями в работе Нижневартовской скорой помощи. Об этом сообщает общероссийский народный фронт в ХМАО.

- На сегодняшний день в Нижневартовске в составе станции работают 18 автомобилей, из которых лишь шесть принадлежат самому учреждению. Остальные – собственность подрядчика, оказывающего транспортные услуги. В декабре водители автомобилей объявили о начале голодовки в связи с длительной задержкой заработной платы – рассказал член регионального штаба ОНФ Владимир Зиновьев.

Как пояснили представители департамента здравоохранения Югры, Нижневартовск - не единственный город региона, в котором машины скорой помощи предоставляют сторонние компании. Зато такая мера снимает со станции медпомощи лишние функции: обслуживание автомобилей, закупку топлива.

По словам экспертов ОНФ, чтобы ситуация не стала критической, было решено создать рабочую группу. Она будет контролировать все острые вопросы, не доводя их до открытых конфликтов. На данный момент большая часть долгов по зарплате погашена, под вопросом остается аванс за декабрь.

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ИСТОЧНИК KP.RU