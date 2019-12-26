Наркосбытчик из Пыть-Яха получил рекордный срок лишения свободы
Городской суд вынес Пыть-Яха признал виновным 32-летнего местного жителя по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере» и «Незаконное приобретение, хранение наркотиков в значительном размере». Подробности дела приводит прокуратура ХМАО.
Установлено, что подсудимый до января текущего года получил для перепродажи наркотика «синтетики» общей массой 100 грамм. Часть из них он спрятал в многочисленных тайниках-закладках на территории города, другую - хранил при себе для дальнейшей продажи.
Остатки крупной партии он не успел продать, так как его задержали сотрудники полиции. Все наркотики полицейские изъяли из незаконного оборота.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок четырнадцать лет. Отбывать этот срок дилер будет в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU