Наркосбытчик из Пыть-Яха получил рекордный срок лишения свободы

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-26T08:23:57+03:00

У него нашли около ста грамм «синтетики»

Изменить размер текста: A A

Городской суд вынес Пыть-Яха признал виновным 32-летнего местного жителя по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере» и «Незаконное приобретение, хранение наркотиков в значительном размере». Подробности дела приводит прокуратура ХМАО.

Установлено, что подсудимый до января текущего года получил для перепродажи наркотика «синтетики» общей массой 100 грамм. Часть из них он спрятал в многочисленных тайниках-закладках на территории города, другую - хранил при себе для дальнейшей продажи.

Остатки крупной партии он не успел продать, так как его задержали сотрудники полиции. Все наркотики полицейские изъяли из незаконного оборота.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок четырнадцать лет. Отбывать этот срок дилер будет в исправительной колонии строгого режима.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU