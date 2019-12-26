2019-12-26T08:23:57+03:00
Происшествия

Наркосбытчик из Пыть-Яха получил рекордный срок лишения свободы

У него нашли около ста грамм «синтетики»
Руслан Савинов
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Наркосбытчик из Пыть-Яха получил рекордный срок лишения свободыНаркосбытчик из Пыть-Яха получил рекордный срок лишения свободыФото: pixabay.com
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Городской суд вынес Пыть-Яха признал виновным 32-летнего местного жителя по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере» и «Незаконное приобретение, хранение наркотиков в значительном размере». Подробности дела приводит прокуратура ХМАО.

Установлено, что подсудимый до января текущего года получил для перепродажи наркотика «синтетики» общей массой 100 грамм. Часть из них он спрятал в многочисленных тайниках-закладках на территории города, другую - хранил при себе для дальнейшей продажи.

Остатки крупной партии он не успел продать, так как его задержали сотрудники полиции. Все наркотики полицейские изъяли из незаконного оборота.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок четырнадцать лет. Отбывать этот срок дилер будет в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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