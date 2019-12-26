2019-12-26T08:29:18+03:00
Здоровье

За год в детской больнице Нижневартовска произошли большие изменения

В 2020 году преобразования продолжатся
Руслан Савинов
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За год в детской больнице Нижневартовска произошли большие измененияЗа год в детской больнице Нижневартовска произошли большие изменения
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Главный врач нижневартовской окружной клинической детской больницы Олег Юлдашев озвучил итоги работы учреждения за 2019 год перед заместителем председателя думы Югры Наталье Западновой. Департамент здравоохранения Югры сообщил о результатах и планах медучреждения.

В 2019 году больница закупила оборудования на 185 миллионов рублей. Среди обновлений: рентгенологический комплекс, каких всего пять в стране. Благодаря ему можно моментально получать цифровые снимки пациентов высокого качества. Также было приобретено оборудование для паллиативной помощи и магнитно-резонансный томограф.

В планах учреждения на 2020 значится продолжение дооснащения больницы. Будут совершенствовать работу детского консультативно-диагностического центра: перестраивать регистратуру, обновлять мебель, улучшать навигацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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