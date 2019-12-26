За год в детской больнице Нижневартовска произошли большие изменения
Главный врач нижневартовской окружной клинической детской больницы Олег Юлдашев озвучил итоги работы учреждения за 2019 год перед заместителем председателя думы Югры Наталье Западновой. Департамент здравоохранения Югры сообщил о результатах и планах медучреждения.
В 2019 году больница закупила оборудования на 185 миллионов рублей. Среди обновлений: рентгенологический комплекс, каких всего пять в стране. Благодаря ему можно моментально получать цифровые снимки пациентов высокого качества. Также было приобретено оборудование для паллиативной помощи и магнитно-резонансный томограф.
В планах учреждения на 2020 значится продолжение дооснащения больницы. Будут совершенствовать работу детского консультативно-диагностического центра: перестраивать регистратуру, обновлять мебель, улучшать навигацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU