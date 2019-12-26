2019-12-26T08:10:08+03:00
Общество

Только треть опрошенных жителей Сургута знают, когда со двора должны вывозить снег

И где его можно хранить
Руслан Савинов
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Только треть опрошенных жителей Сургута знают, когда со двора должны вывозить снег.Фото администрации города.Только треть опрошенных жителей Сургута знают, когда со двора должны вывозить снег.Фото администрации города.
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Сургутян проверили на знание правил благоустройства города с помощью выборочного опроса. О результатах опроса, в котором приняли участие полтысячи человек, сообщила пресс-служба городской администрации.

Почти 62% опрошенных ответили, что знают о существовании специального документа, регламентирующего вывоз мусора. При этом только каждый седьмой сургутянин знает, что механизированная уборка снега должна производиться в течение десяти суток после выпадения слоем в восемь сантиметров и более.

Точно определить места во дворах, где можно складировать снег, могут 41% участников опроса. Отметим, что согласно правилам для складирования подойдут газоны и свободные территории при условии безопасного движения пешеходов и транспорта. И только 30% абсолютно верно знают, что снег с придомовой территории должны вывозить в течение недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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