СЕГОДНЯ 06:52 2019-12-26T08:10:08+03:00

Только треть опрошенных жителей Сургута знают, когда со двора должны вывозить снег.Фото администрации города.

И где его можно хранить

Изменить размер текста: A A

Сургутян проверили на знание правил благоустройства города с помощью выборочного опроса. О результатах опроса, в котором приняли участие полтысячи человек, сообщила пресс-служба городской администрации.

Почти 62% опрошенных ответили, что знают о существовании специального документа, регламентирующего вывоз мусора. При этом только каждый седьмой сургутянин знает, что механизированная уборка снега должна производиться в течение десяти суток после выпадения слоем в восемь сантиметров и более.

Точно определить места во дворах, где можно складировать снег, могут 41% участников опроса. Отметим, что согласно правилам для складирования подойдут газоны и свободные территории при условии безопасного движения пешеходов и транспорта. И только 30% абсолютно верно знают, что снег с придомовой территории должны вывозить в течение недели.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU