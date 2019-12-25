СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-25T16:58:01+03:00

Лучшие шахматисты югорской колонии вышли на свободу. Фото с сайта УФСИН по ХМАО-Югре

На Всероссийский конкурс по шахматам пришлось отправлять другого участника

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Осужденный из исправительной колонии №11 города Сургут принял участие в финале Всероссийского чемпионата по шахматам. Ранее Виталий Пихоцкий занял третье место в региональном чемпионате по шахматам.

- Призеры 1 и 2 места не смогли поехать на Всероссийский чемпионат по причине освобождения, рассказали в пресс-службе УФСИН по ХМАО-Югре.

В финале Всероссийских соревнований приняли участие игроки из 76 колоний России. Турнир проводился в режиме реального времени онлайн.

Борьба за титул чемпиона оказалась нелегкой. Игроки, прошедшие ни один отборочный тур, приложили все силы, пытаясь обыграть соперников.

В ходе напряженной борьбы первым в истории обладателем звания чемпиона Всероссийского турнира по шахматам среди осужденных стал заключенный из Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU