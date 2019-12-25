Лучшие шахматисты югорской колонии вышли на свободу
Осужденный из исправительной колонии №11 города Сургут принял участие в финале Всероссийского чемпионата по шахматам. Ранее Виталий Пихоцкий занял третье место в региональном чемпионате по шахматам.
- Призеры 1 и 2 места не смогли поехать на Всероссийский чемпионат по причине освобождения, рассказали в пресс-службе УФСИН по ХМАО-Югре.
В финале Всероссийских соревнований приняли участие игроки из 76 колоний России. Турнир проводился в режиме реального времени онлайн.
Борьба за титул чемпиона оказалась нелегкой. Игроки, прошедшие ни один отборочный тур, приложили все силы, пытаясь обыграть соперников.
В ходе напряженной борьбы первым в истории обладателем звания чемпиона Всероссийского турнира по шахматам среди осужденных стал заключенный из Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU