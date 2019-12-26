2019-12-26T05:57:20+03:00
Общество

Погода в Югре 26 декабря: значительное похолодание

Температура не опустится ниже -33 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 26 декабря: значительное похолоданиеПогода в Югре 26 декабря: значительное похолоданиеФото: pixabay.com
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В четверг, 26 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный с переходом на восточный 4 - 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -32, -37 градусов, днем -28, -33 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность и без осадков, изморозь. Ветер северо-западный с переходом на восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -28, -30 градусов.

В Сургуте станет ясно, без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -29, -30 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздух днем составит -31, -32 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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