Цены на баллонный газ в Урае удержат на нынешнем уровне

25 Дек. 15:55 2019-12-26T09:16:15+03:00

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Цены на баллонный газ в Урае с января 2020 года не вырастут вдвое. По данным администрации города, решить вопрос помогли местные власти.

С 1 января стоимость бытового газа в баллонах с учетом доставки к потребителю могла вырасти чуть ли не вдвое: от 576 рублей в 2019 году до 913 рублей в 2020 году. Для некоторых урайцев вопрос является болезненным, ведь сжиженным газом для приготовления пищи ежедневно пользуются почти тысяча человек в районах деревянной жилой застройки. В этой категории много пенсионеров, которым такой скачок цены мог бы слишком больно ударить по карману. В ходе личных приемов, а также в соцсетях к главе города Тимуру Закирзянову обратились горожане, возмущенные предстоящими нововведениями.

Отмечается, что администрация Урая все затраты, связанные с доставкой баллонного газа к потребителям, временно возьмет на себя. Благодаря этому с января 2020 года существенных изменений цены не произойдет.

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ИСТОЧНИК KP.RU