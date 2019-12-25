Акция «Полицейский Дед Мороз» стартовала в Сургутском районе

СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-25T15:31:30+03:00

От обычного он почти ничем не отличается внешне

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Ежегодная акция «Полицейский Дед Мороз» начала свою работу в Сургутском районе. По информации УМВД ХМАО, работники благотворительного фонда совместно с сотрудниками ОМВД собрали подарки для детей, нуждающихся в помощи.

Накануне полицейские, переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, поздравили десятки детей Лянтора и Сытомино. Родители детей были удивлены не меньше своих дочерей и сыновей. Начальник отдела полиции Юрий Полищук написал детям письма дружбы со словами вдохновения и мотивации.

Малыши рассказывали стихи, пели песни, танцевали, получая в ответ подарки от сказочных персонажей. Полицейским нужно поздравить еще сотню детей до наступления Нового года.

В рамках данного проекта благотворительный фонд «Траектория Надежды» и общественный совет при ОМВД Сургутского района запланировали целый ряд мероприятий. План добрых дел держится в секрете.

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ИСТОЧНИК KP.RU