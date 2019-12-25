Осужденный из сургутской колонии поучаствовал во всероссийском чемпионате по шахматам

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-25T15:19:59+03:00

Он не победил, но победа и не главное. Фото УФСИН ХМАО.

Он не победил, но победа и не главное

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В федеральной службе исполнения наказаний прошел финал всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных. По данным УФСИН ХМАО, турнир проводился в онлайн-режиме. Осужденный из сургутской ИК-тоже принял в нем участие.

Финалу предшествовало два отборочных этапа. В ходе напряженной борьбы первым в истории обладателем звания чемпиона стал отбывающий наказание в колонии Саратовской области. На втором месте - игрок из тюрьмы в Иркутской области, на третьем - Новосибирская область.

- Не важно, кто сегодня выиграл, а кто проиграл. Наверняка, для многих осужденных участие во всероссийском чемпионате запомнится надолго. И если, благодаря шахматному турниру, кто-то из них серьезно увлечется этой игрой, научится думать, просчитывать свои ходы и их последствия, то, возможно, после освобождения из мест лишения свободы он не сделает повторных серьезных ошибок. Это и будет для них самой главной победой, - поделился начальник управления воспитательной работы ФСИН Александр Матвеенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU