В сургутском банке снова нашли фальшивые деньги

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-25T14:58:50+03:00

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Контролер-кассир одного из банков Сургута обнаружила при пересчете наличных купюру в пять тысяч рублей с признаками подделки. Подробности дела сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

После звонка кассира на место оперативно прибыла следственная группа. Купюру изъяли. Экспертиза подтвердила, что она поддельная. На данный момент проводятся установление и задержание лиц, совершивших преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Согласно статье, преступнику будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Полиция напоминает, что на подлинных купюрах в пять и одну тысячу рублей слева от изображения Ярослава Мудрого и Муравьева-Амурского на расположены многоцветные радужные полосы. При наклоне банкноты полосы должны переливаться различными цветами.

«Комсомольская правда» ранее уже писала о случае обнаружения фальшивых купюр в Сургуте. Упомянутый случай стал резонансным из-за большого количества обнаруженных подделок.

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ИСТОЧНИК KP.RU