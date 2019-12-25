В Ханты-Мансийске стартовали заезды регионального кубка по сноуборду

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-25T14:48:09+03:00

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В Ханты-Мансийске состоялись первые заезды регионального кубка по сноуборду среди спортсменов 2004 года рождения и старше. По информации «ЮграМегаСпорт», даже сильный мороз не помешал участникам показать отличные результаты.

- Не хотелось бы проводить соревнования ради соревнований, хочется больше участников, больше борьбы, выше уровень мастерства. Вы первопроходцы, на вас большая надежда, что вы протопчите дорожку новому поколению. Впереди первенство России, которое будет гораздо более массовым. Дело осталось за малым — тренироваться, тренироваться, тренироваться, - поделился главный судья соревнований Александр Вегеле.

Победителями первого дня турнира стали сургутянин Александр Богомолов и Елизавета Поздеева, выступавшая за Ханты-Мансийск. На завтра запланирован параллельный слалом.

Но проведение второго дня соревнований под вопросом из-за погоды. Напомним, что из соображений безопасности канатная дорога прекращает работу при температуре -25 градусов и ниже. Будут ли проведены соревнования дальше будет известно утром, 26 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU