Спасатели Югры напоминают о рисках возникновения пожаров в период холодов

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-25T14:31:04+03:00

Со снижением температуры в Югре растут риски пожаров Фото: pixabay.com

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Ближайшие сутки на территории Югры ожидается понижение температуры воздуха. В связи чем возрастает риск пожаров в жилом секторе.

- Жителям региона стоит особо позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. В период морозов возрастает риск инцидентов по причине нарушения эксплуатации печей и электрооборудования, - отметили в главном управлении МЧС по ХМАО-Югре.

В ведомстве добавили, что во избежание возгораний следует использовать только заводские электрообогреватели с терморегулятором. При этом технику нельзя оставлять без присмотра и держать около воспламеняющихся предметов.

Также следует избегать лишней перегрузки электросетей. Жителям рекомендуется отремонтировать или заменить розетки и выключатели. При возникновении происшествий и ЧС немедленно обращаться по телефону экстренной службы 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU