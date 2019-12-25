«Университет третьего возраста» в Нягани подвел итоги за год

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-25T14:07:41+03:00

«Университет третьего возраста» подвел итоги за год Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Специалисты няганской городской поликлиники продолжают знакомить местных жителей почтенного возраста с секретами сохранения здоровья. Просветительская работа ведется в рамках проекта «Университет третьего возраста»,

Завершающим занятием выездного цикла уроков здоровья стали вопросы профилактики гриппа и простуды, а также пневмонии, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Югры. Занятие проводилось для подопечных центра социального обслуживания населения «Родник».

- Проблемы со здоровьем в пожилом возрасте по большей части возникают вследствие хронических заболеваний, которые могут обостриться на фоне вирусной инфекции, - заметила завотделением поликлиники Алена Шульга.

Но встреча не ограничилась только профилактическими советами. Каждый желающий поделился личным опытом выздоровления. Пожилым «студентам» также ответили на вопросы по профилактике заболеваний.

В следующем году «Университет третьего возраста» вновь продолжит свою работу.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU