«Университет третьего возраста» в Нягани подвел итоги за год
Специалисты няганской городской поликлиники продолжают знакомить местных жителей почтенного возраста с секретами сохранения здоровья. Просветительская работа ведется в рамках проекта «Университет третьего возраста»,
Завершающим занятием выездного цикла уроков здоровья стали вопросы профилактики гриппа и простуды, а также пневмонии, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Югры. Занятие проводилось для подопечных центра социального обслуживания населения «Родник».
- Проблемы со здоровьем в пожилом возрасте по большей части возникают вследствие хронических заболеваний, которые могут обостриться на фоне вирусной инфекции, - заметила завотделением поликлиники Алена Шульга.
Но встреча не ограничилась только профилактическими советами. Каждый желающий поделился личным опытом выздоровления. Пожилым «студентам» также ответили на вопросы по профилактике заболеваний.
В следующем году «Университет третьего возраста» вновь продолжит свою работу.
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ИСТОЧНИК KP.RU