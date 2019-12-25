В Нижневартовском районе в ДТП с «КамАЗом» погибла женщина

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-25T13:57:09+03:00

В Нижневартовском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Фото УМВД ХМАО.

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В Нижневартовском районе на 22 км автодороги «Лангепас - Когалым» произошло столкновение «Тойота» и «КамАЗ». Авария произошла сегодня, около 11 часов, сообщает госавтоинспекция ХМАО.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Тойоты», женщина 1975 года рождения, скончалась от полученных травм на месте происшествия.

На данный момент на месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции. Им предстоит установить точные причины и обстоятельства произошедшего.

- Зимой погода стремительно меняется за короткие промежутки времени. Резкие перепады температуры, снег и сильный ветер могут менять дорогу до неузнаваемости. Резкие маневры на дороге могут закончиться весьма трагично. Поэтому необходима предельная аккуратность и внимательность при движении, - напоминают водителям сотрудники ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU