В Югре назвали лидеров в сфере организации летнего отдыха детей

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-25T14:37:40+03:00

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Подвели итоги всероссийского конкурса образовательных практик в сфере организации летних лагерей, оздоровительных площадок и профильных смен. Подробные результаты сообщает правительство Югры.

Ханты-Мансийск стал лидером рейтинга муниципалитетов. На второй позиции Сургутский район. Тройку лидеров замкнул Белоярский район.

В номинации «Лучший загородный оздоровительный лагерь» победителем признан детский спортивно-оздоровительный центр «Окуневские зори». На втором месте оказался специализированный спортивный лагерь «Олимпия» в Сургуте. Там же расположена «Барсова гора», занявшая третье место.

Отмечается, что конкурс проводится ежегодно с 2013 года. В этом году для участия в нем были представлены заявки и конкурсные материалы из 18 муниципалитетов региона. С каждым годом в конкурсе участвует все больше претендентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU