Пенсионер из Нягани добился компенсации за бракованный сотовый

СЕГОДНЯ 13:16 2019-12-25T13:16:04+03:00

Пенсионер из Нягани с лихвой компенсировал убытки от непорядочного продавца Фото: pixabay.com

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После долгих разбирательств пенсионер из Нягани смог вернуть деньги за бракованный телефон. Подробности разбирательства сообщил Роспотребнадзор ХМАО, который и помог мужчине отстоять свои права.

Мужчина купил в сентябре в салоне сотовой связи телефон Fly по цене 1790 рублей. Позднее у товара выявились недостатки. Пенсионер предъявил требование о возврате денег, но они были проигнорированы.

Специалисты надзорного ведомства помогли составить судебный иск 84-летнему потребителю. Суд полностью удовлетворил условия иска. Действия продавца, среди которых отсутствие проверки качества и экспертизы товара, признаны незаконными

Теперь «Сеть связной» обязан возместить за некачественный товар 1790 рублей, неустойку в размере 1396 рублей, компенсацию морального вреда в 2 000 рублей, а также уплатить штраф 2593.

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ИСТОЧНИК KP.RU