Пенсионер из Нягани добился компенсации за бракованный сотовый
После долгих разбирательств пенсионер из Нягани смог вернуть деньги за бракованный телефон. Подробности разбирательства сообщил Роспотребнадзор ХМАО, который и помог мужчине отстоять свои права.
Мужчина купил в сентябре в салоне сотовой связи телефон Fly по цене 1790 рублей. Позднее у товара выявились недостатки. Пенсионер предъявил требование о возврате денег, но они были проигнорированы.
Специалисты надзорного ведомства помогли составить судебный иск 84-летнему потребителю. Суд полностью удовлетворил условия иска. Действия продавца, среди которых отсутствие проверки качества и экспертизы товара, признаны незаконными
Теперь «Сеть связной» обязан возместить за некачественный товар 1790 рублей, неустойку в размере 1396 рублей, компенсацию морального вреда в 2 000 рублей, а также уплатить штраф 2593.
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ИСТОЧНИК KP.RU