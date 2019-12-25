Ледовые городки Сургута получили паспорта безопасности
Семь ледовых городков открылись для сургутян в течение зимы. Ка подчеркивает городская администрация, наличие паспорта безопасности - обязательное условие для всех объектов.
Паспорт подтверждает, что все ледовые фигуры прошли экспертную проверку и являются безопасными для взрослых и детей. Во время инспекции комиссия обратила внимание на недостаточное укрепление горок. Замечания оперативно устранили.
Еще одним нововведением 2019 года стало наличие охраны на каждом из объектов. Эта мера позволит избежать вандализма.
- Дополнительные меры по безопасности были приняты по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой. Это новый опыт для нашего города. В Сургуте был неприятный случай, когда мужчина осквернил «Мемориал Славы». Наличие охраны позволит избежать повторения ситуации, – подчеркнул замдиректора городского департамента архитектуры Юрий Валгушкин.
Все снежные фигуры оформлены в стиле «Ледяных континентов»: каждый городок представляет один из материков планеты. Они расположены по разным адресам центральной части города.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU