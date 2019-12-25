Ледовые городки Сургута получили паспорта безопасности

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-25T12:53:01+03:00

Все снежные элементы прошли проверки и безопасны для отдыхающих

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Семь ледовых городков открылись для сургутян в течение зимы. Ка подчеркивает городская администрация, наличие паспорта безопасности - обязательное условие для всех объектов.

Паспорт подтверждает, что все ледовые фигуры прошли экспертную проверку и являются безопасными для взрослых и детей. Во время инспекции комиссия обратила внимание на недостаточное укрепление горок. Замечания оперативно устранили.

Еще одним нововведением 2019 года стало наличие охраны на каждом из объектов. Эта мера позволит избежать вандализма.

- Дополнительные меры по безопасности были приняты по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой. Это новый опыт для нашего города. В Сургуте был неприятный случай, когда мужчина осквернил «Мемориал Славы». Наличие охраны позволит избежать повторения ситуации, – подчеркнул замдиректора городского департамента архитектуры Юрий Валгушкин.

Все снежные фигуры оформлены в стиле «Ледяных континентов»: каждый городок представляет один из материков планеты. Они расположены по разным адресам центральной части города.

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ИСТОЧНИК KP.RU