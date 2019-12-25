В школах Сургута из-за низкой температуры отменены занятия второй смены

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-25T12:36:30+03:00

Сургутские школьники с 1 по 9 класс сегодня не пойдут в школу из-за актировки Фото: pixabay.com

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В связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня, 25 декабря, отменены занятия в школах Сургута для учеников 1 - 4 классов второй смены. Об этом сообщает городское управление по делам гражданской обороны и ЧС.

Занятия отменяются в соответствии со шкалой, утвержденной департаментом образования Сургута. В расчет берут не только температуру воздуха, но и скорость ветра.

- При температуре -30 и скорости ветра 1-2 м/с – отменяются занятия с 1 по 4 класс, - пояснила начальник отдела метеопрогнозов окружного гидрометцентра Ольга Андреева.

Добавим, что существует сервис по информированию граждан о неблагоприятных климатических условиях и актированных днях доступен в мобильном приложении «Госуслуги Югры». Приложение разработаны под все популярные мобильные платформы. Информацию о погодных условиях можно посмотреть на специальной вкладке «Актированные дни».

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ИСТОЧНИК KP.RU