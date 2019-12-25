Сургутянку осудили за распространение рекордной партии наркотиков

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-25T12:00:35+03:00

Правоохранители нашли у нее более килограмма «синтетики»

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Нефтеюганский районный суд признал виновной жительницу Сургута по статьям «Незаконный сбыт наркотиков в крупном размере» и «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере». Подробности хода следствия и судебного приговора сообщает прокуратура ХМАО.

Установлено, что злоумышленница, ее супруг и неустановленные пока еще следствием лица с июня прошлого года торговали наркотиками. Они расфасовывали партии «синтетики» и размещали их в тайники-закладки на территории Сургута и Нефтеюганска, а также Нефтеюганского района.

В ноябре 2018 года наркосбытчиков задержали полицейские. К тому моменту они успели сбыть запрещенные вещества четырнадцати лицам. У них изъяли более килограмма синтетических наркотиков.

Суд приговорил виновную к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дальнейшую судьбу супруга осужденной вскоре определит суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU