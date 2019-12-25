Жители ХМАО станут получать рецепты на лекарства в электронном виде

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-25T11:53:26+03:00

Регион стал одним из первых в стране по введению новшества

Изменить размер текста: A A

В медицинских организациях Югры будет внедрен пилотный проект по оформлению льготных рецептов на получение лекарственных препаратов в электронном виде. Об этом сообщает депздрав ХМАО.

Первой площадкой для реализации станет новая поликлиника в поселке Талинка в первом квартале следующего года. Поликлиника станет частью структурного подразделения няганской городской больницы с января 2020 года.

Няганская поликлиника назначена ответственным учреждением за внедрение пилотного проекта. Это решение утверждено особым приказом директора регионального департамента здравоохранения.

Главная задача медицинских специалистов - сделать так, чтобы к указанным срокам процедура была максимально упрощена. Большая часть подготовительных мероприятий уже проведена. Отмечается, что при успешной реализации проекта, он будет оперативно внедрен и в другие регионы России.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU