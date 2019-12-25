Жители ХМАО станут получать рецепты на лекарства в электронном виде
В медицинских организациях Югры будет внедрен пилотный проект по оформлению льготных рецептов на получение лекарственных препаратов в электронном виде. Об этом сообщает депздрав ХМАО.
Первой площадкой для реализации станет новая поликлиника в поселке Талинка в первом квартале следующего года. Поликлиника станет частью структурного подразделения няганской городской больницы с января 2020 года.
Няганская поликлиника назначена ответственным учреждением за внедрение пилотного проекта. Это решение утверждено особым приказом директора регионального департамента здравоохранения.
Главная задача медицинских специалистов - сделать так, чтобы к указанным срокам процедура была максимально упрощена. Большая часть подготовительных мероприятий уже проведена. Отмечается, что при успешной реализации проекта, он будет оперативно внедрен и в другие регионы России.
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ИСТОЧНИК KP.RU