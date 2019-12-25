Посылки с песком вместо заказанных товаров продолжают доставлять югорчанам

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-25T12:25:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Югре произошло десять мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. Как сообщает пресс-служба УМВД ХМАО, жители региона продолжают получать посылки с песком и хламом вместо своих оплаченных покупок.

Жительница Нижневартовского района в интернет-магазине «Loyality» заказала три платья на общую сумму более четырех тысяч рублей. При оплате заказа на почте женщина обнаружила внутри посылки три майки и песок.

В Радужном местный житель лишился около 65 тысяч рублей, когда ему позвонил неизвестный. Югорчанин перевел деньги на продиктованный счет, чтоб оформить кредит.

Всего за сутки пострадавшие перевели аферистам более двухсот тысяч рублей. Среди пострадавших больше женщин среднего возраста. По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU