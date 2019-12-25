За год Сургутской район потратил 6 млн рублей на решение вопроса бездомных собак

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-25T11:18:56+03:00

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В Сургутском районе подвели годовые итоги решения актуального вопроса: что делать с бездомными собаками. Как отмечает администрация района, безнадзорные животные –результат безалаберного отношения людей к своим питомцам.

– Домашние питомцы – это ответственность хозяев. Если вы выбрасываете собаку на улицу, мы эту проблему решим, может, даже пристроим животное с помощью волонтеров, но чем больше будет бездомных животных, тем чаще нам придется выбирать, что строить, а от чего отказываться, - пояснил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В 2019 году на отлов и содержание животных в бюджете муниципалитета потратили шесть миллионов рублей. На следующий 2020 год сумма станет примерно в пять раз больше.

Отмечается, что 40% собак частного сектора находятся в свободном выгуле и производят минимум четыре тысячи щенков в год. Теряется и выбрасывается ежегодно полтысячи собак. Наиболее сложно до сих пор обстоят дела в Лянторе, Федоровском, а также окруженные дачными кооперативами Барсово, Белый Яр и Солнечный.

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ИСТОЧНИК KP.RU