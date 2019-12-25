Сайты с продажей фальшивых паспортов заблокировали правоохранители Югорска
Югорская межрайонная прокуратура при мониторинге интернета обнаружила пять ресурсов с информацией о продаже российских паспортов. Прокуратура ХМАО отмечает, что уровень подделки данных документов был очень высок.
Однако согласно закону «О защите информации» запрещено малейшее упоминание любых подобных объявлений о продаже. За это предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.
Добавим, что статья 327 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, госнаград, штампов, печатей, бланков, а также использование заведомо подложного документа.
По требованию прокуратуры решением суда доступ к сайтам с продажей фальшивых паспортов заблокирован. В настоящий моменты сайты прекратили свою незаконную деятельность на территории России.
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ИСТОЧНИК KP.RU