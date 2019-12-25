2019-12-25T11:30:35+03:00
Происшествия

Сайты с продажей фальшивых паспортов заблокировали правоохранители Югорска

За подобные объявления установлена строгая ответственность
Руслан Савинов
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Сайты с продажей фальшивых паспортов заблокировали правоохранители Югорска. Фото прокуратуры ХМАО.Сайты с продажей фальшивых паспортов заблокировали правоохранители Югорска. Фото прокуратуры ХМАО.
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Югорская межрайонная прокуратура при мониторинге интернета обнаружила пять ресурсов с информацией о продаже российских паспортов. Прокуратура ХМАО отмечает, что уровень подделки данных документов был очень высок.

Однако согласно закону «О защите информации» запрещено малейшее упоминание любых подобных объявлений о продаже. За это предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Добавим, что статья 327 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, госнаград, штампов, печатей, бланков, а также использование заведомо подложного документа.

По требованию прокуратуры решением суда доступ к сайтам с продажей фальшивых паспортов заблокирован. В настоящий моменты сайты прекратили свою незаконную деятельность на территории России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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