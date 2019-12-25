Двое человек погибли в аварии на трассе в Кондинском районе

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-25T10:29:41+03:00

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Жуткая трагедия разыгралась накануне на 105 километре автодороги «Кондинское – Болчары» в Кондинском районе. В 16:30 здесь столкнулись «ВАЗ 21310» и «Шевроле NIVA».

Как сообщили в региональной гоасвтоинспекции, за рулем «ВАЗа» был 66-летний мужчина, а «Шевроле» управлял водитель 1960 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия оба мужчины от полученных травм скончались на месте. Инспекторы выясняют точные обстоятельства аварии.

Всего за прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано девять ДТП. В них погибли три человека, и восемь получили травмы. Четверых водителей уличили в управлении транспортом пьяными, а двоих – за повторное управление авто нетрезвыми. За выезд на встречку двенадцать водителей привлечены к ответственности.

Госавтоинспекция округа напоминает, что зимой особенно опасно совершать резкие маневры в виде обгонов и перестроения, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством.

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ИСТОЧНИК KP.RU