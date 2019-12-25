2019-12-25T10:00:36+03:00
Происшествия

Готовятся к Новому году? В Югре участились кражи продуктов и ювелирных изделий

За прошедшие сутки в округе совершено восемь краж
Руслан Савинов
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Наиболее часто накануне в ХМАО воровали продукты питания и ювелиркуНаиболее часто накануне в ХМАО воровали продукты питания и ювелиркуФото: pixabay.com
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Восемь краж произошло в Югре за прошедшие сутки, в том числе одна квартирная. По данным окружного УМВД, наиболее популярными объектами воровства стали ювелирные украшения и продукты питания.

Из магазина на улице Кукуевицкого сургутянин похитил продуктов питания на общую сумму почти три тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Нарушитель под подпиской о невыезде.

В Березово в отношении 33 - летнего мужчины также возбуждено уголовное дело за кражу. Из квартиры дома на улице Аэропорт он похитил золотую цепочку стоимостью почти двадцать тысяч рублей. Отмечается, что правонарушитель ранее неоднократно судим. Пока что злоумышленник под подпиской о невыезде.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло почти 40 преступлений: из них раскрыто 24. Раскрываемость по горячим следам составила 65%. А также выявлено 4365 правонарушений и наложено 32 штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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