Житель Нягани хранил в бане почти 130 граммов травы похожей на коноплю

СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-25T09:14:53+03:00

Полицейские Нягани нашли в бане у местного жителя почти 130 граммов конопли. Фото УМВД ХМАО.

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Сотрудники угрозыска задержали 43-летнего жителя Нягани, у которого в бане нашли 129 граммов сушеной травы похожей на коноплю. Подробности находки крупной партии запрещенного вещества сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Полицейским мужчина пояснил, что пакет с наркотиками он нашел недалеко от своего забора, когда ходил в магазин за продуктами.

- Открыв пакет, я понял, что в нем находится конопля и решил забрать, - пояснил злоумышленник.

Изъятое полицией вещество было направлено на экспертизу, которая показала, что это конопля. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Полиция ХМАО отмечает, если вам стали известны какие-либо факты о незаконном обороте наркотиков, то необходимо сообщить в ближайший отдел полиции или через специальное обращение на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU