2019-12-25T08:52:23+03:00
Общество

Пост президента «Спасения Югры» вновь заняла Людмила Алферова

Работа общественной организации востребована в регионе
Руслан Савинов
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Пост президента «Спасения Югры» вновь заняла Людмила Алферова. Фото с сайта «Спасение Югры».Пост президента «Спасения Югры» вновь заняла Людмила Алферова. Фото с сайта «Спасение Югры».
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Съезд общественной организации «Спасение Югры» состоялся в Нягани в тринадцатый раз. По данным правительства ХМАО, в мероприятии участвовали шестьдесят делегатов из муниципалитетов региона, а также прочие приглашенные гости, которые вновь переизбрали главу организации, Людмилу Алферову.

- Мы чувствуем себя востребованными, потому что с нами всегда советуются, нас приглашают до того, как принять какое-то решение, касающееся жизни коренных малочисленных народов Севера. Все решения, все документы, нормативные акты выверяются через общественную организацию «Спасение Югры», - поблагодарила участников встречи за оказанное доверие Людмила Алферова.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения медалями ассоциации коренных малочисленных народов севера, «За верность Северу» и общественной организации «Спасение Югры» - «Признание».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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