«Кубок Содружества» по боксу завершился в Ханты-Мансийске

СЕГОДНЯ 07:16 2019-12-25T08:07:53+03:00

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В Ханты-Мансийске завершился международный турнир по боксу «Кубок Содружества». В седьмом по счету соревновании участвовали двести спортсменов из восьми стран. Как сообщает «ЮграМегаСпорт», накануне состоялись финальные поединки, в которых участвовали двенадцать югорчан.

В этом году не только зрителей, но и участников ожидал сюрприз: вместо четырех углов — восемь, а привычные канаты заменила сетка. Впервые в этом году бойцы вышли на такой ринг, раньше пользовались обычным боксерским. Как выяснилось, бои на такой площадке не только зрелищнее, но и безопаснее.

- Проводились исследования, меньше травм в клетке у спортсменов при ведении боя. Они не выпадают, не заваливаются, канаты не рвутся, - поделился вице-президент союза ММА России Радмир Габдуллин.

В следующем году «Кубок Содружества» может пройти в расширенном формате, так как организаторам понравился уровень приема: столица Югры возможно примет первый в истории этого вида спорта кубок мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU