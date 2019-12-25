2019-12-25T07:04:00+03:00
Общество

Двенадцать урайских семей одновременно стали счастливее

Ведь теперь у них новое жилье
Руслан Савинов
Поделиться:
Двенадцать урайских семей одновременно стали счастливее. Фото администрации города.Двенадцать урайских семей одновременно стали счастливее. Фото администрации города.
Изменить размер текста:

Накануне двенадцать урайских семей, переселенцев из аварийных домов и получивших жилье в порядке очереди, отметили новоселье. По информации администрации Урая, они получили ключи в торжественной обстановке от новых комфортабельных квартир в семиэтажном жилом доме центральной части города.

- От всей души поздравляю вас с новосельем! Я прекрасно понимаю ваши эмоции, так как сам когда-то жил в «деревяшке». Сегодня вы получаете ключи от новых благоустроенных квартир. Для ваших семей начинается новая жизнь. Символично, что это происходит накануне Нового года. Пусть эти события принесут вам счастье и удачу в 2020 году, - поздравил новоселов глава Урая Тимур Закирязнов.

Просторные квартиры соответствуют всем требованиям технических регламентов, обеспечены горячим водоснабжением. В каждой из них сделан косметический ремонт, подключено цифровое телевидение.

Глава муниципалитета выразил благодарность правительству Югры за понимание нужд урайцев и предоставление денег на ликвидацию физически и морально устаревшего жилья.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчане продолжают получать посылки с песком вместо заказанных товаров
Сайты с продажей фальшивых паспортов заблокировали правоохранители Югорска
За год Сургутской район потратил 6 млн рублей на решение вопроса бездомных собак
Короля и королеву молодежи выбрали на балу в Сургутском районе
Двое человек погибли в аварии на трассе в Кондинском районе
Югру признали лидером по развитию социального предпринимательства
Готовятся к Новому году? В Югре участились кражи продуктов и ювелирных изделий
Тюменцам рассказали, как уберечь пожилых родителей от мошенников
Житель Нягани хранил в бане почти 130 граммов травы похожей на коноплю
Пост президента «Спасения Югры» вновь заняла Людмила Алферова
Обвиняемый в убийстве трехлетней дочери в Нефтеюганске заключен под стражу
Интерактивная карта безопасности появилась в Сургуте
«Кубок Содружества» по боксу завершился в Ханты-Мансийске
Двенадцать урайских семей одновременно стали счастливее
«Воображариум 5» стартовал в столице Югры