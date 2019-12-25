Двенадцать урайских семей одновременно стали счастливее

СЕГОДНЯ 07:03 2019-12-25T07:04:00+03:00

Ведь теперь у них новое жилье

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Накануне двенадцать урайских семей, переселенцев из аварийных домов и получивших жилье в порядке очереди, отметили новоселье. По информации администрации Урая, они получили ключи в торжественной обстановке от новых комфортабельных квартир в семиэтажном жилом доме центральной части города.

- От всей души поздравляю вас с новосельем! Я прекрасно понимаю ваши эмоции, так как сам когда-то жил в «деревяшке». Сегодня вы получаете ключи от новых благоустроенных квартир. Для ваших семей начинается новая жизнь. Символично, что это происходит накануне Нового года. Пусть эти события принесут вам счастье и удачу в 2020 году, - поздравил новоселов глава Урая Тимур Закирязнов.

Просторные квартиры соответствуют всем требованиям технических регламентов, обеспечены горячим водоснабжением. В каждой из них сделан косметический ремонт, подключено цифровое телевидение.

Глава муниципалитета выразил благодарность правительству Югры за понимание нужд урайцев и предоставление денег на ликвидацию физически и морально устаревшего жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU