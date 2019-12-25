2019-12-25T06:53:31+03:00
Общество

«Воображариум 5» стартовал в столице Югры

Творческая молодежь Ханты-Мансийска не сидит на месте
Руслан Савинов
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«Воображариум 5» стартовал в столице Югры. Фото администрации Ханты-Мансийска.«Воображариум 5» стартовал в столице Югры. Фото администрации Ханты-Мансийска.
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На проекте «Воображариум 5» в минувшие дни участники получили массу теоретических и практических знаний в сфере создания развлекательных сцен и постановок. Информацию о проекте сообщает администрация Ханты-Мансийска.

- Наша школа развивает творческие компетенции у молодежи, предоставляет нестандартную креативную атмосферу для обмена опытом, вдохновения и создания творческих номеров, - рассказала руководитель школы творчества Регина Гелимова.

Отметим, что городская школа творчества «Воображариум 5» - это мастерская по развитию таланта творческой молодежи Ханты-Мансийска. Организатором мероприятия выступил югорский госуниверситет.

Всего в течение мероприятия были созданы и показаны почти два десятка творческих номеров, которые в последующем участники планируют подать для участия в фестивале «Студенческая весна – 2020».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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