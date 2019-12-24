2019-12-24T16:01:44+03:00
Спорт

Почувствовать себя звездой футбола может любой житель Ханты-Мансийска

В этом помогает «Лига дворового футбола»
Руслан Савинов
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Почувствовать себя звездой футбола может любой житель Ханты-Мансийска. Фото администрации города.Почувствовать себя звездой футбола может любой житель Ханты-Мансийска. Фото администрации города.
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Любой житель окружной столицы может собрать свою собственную футбольную команду из друзей, родных, коллег или соседей и принять участие в «Лиге дворового футбола». По информации администрации Ханты-Мансийска, участие в лиге дает возможность всем желающим почувствовать себя настоящим футболистом.

- Около 350-400 человек играли в футбол на дворовых площадках. Это превратилось в семейное движение – болеют жены, дети. Команды стали снимать мини-сериалы о себе. Мы не ожидали, что все разовьется именно так, но хотелось заниматься, была потребность. Проект можно тиражировать по всему округу, - отмечает руководитель лиги Никита Филиппов.

До 1 сентября 2020 года в Ханты-Мансийске проходит уже второй чемпионат лиги. Организаторы помогут собрать команды для участия даже одиночкам.

Отметим, что лига была создана в августе прошлого года. Она провела четыре крупных турнира и запустила чемпионат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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