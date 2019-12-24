Школьники из Нижневартовска смогли почувствовать себя стоматологами

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-24T15:48:32+03:00

Вжиться в роль им помогли врачи и волонтеры

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В Нижневартовской детской стоматологической поликлинике прошел конкурс «Украсим мир ослепительными улыбками», организованный волонтерами и сотрудниками учреждения. Как сообщает департамент здравоохранения ХМАО, в конкурсе приняли участие ученики школы №34 и дети из общественной организации «Замещающая семья».

Для ребят была организована «Клиника стоматологических мастеров»: дети соревновались в лепке и моделировании пломбы зубов. Каждый смог почувствовать себя в роли врача, регистратора или медсестры.

Конкурс состоялся для положительной мотивации посещения стоматолога. Кроме того он прошел и как профориентационное мероприятие: возможно кто-то из ребят однажды выберет профессию врача в будущем. В конце встречи все участники получили дипломы и подарки. Подобные встречи решено проводить и в дальнейшем.

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ИСТОЧНИК KP.RU