2019-12-24T15:48:32+03:00
Общество

Школьники из Нижневартовска смогли почувствовать себя стоматологами

Вжиться в роль им помогли врачи и волонтеры
Руслан Савинов
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Школьники из Нижневартовска смогли почувствовать себя стоматологамиШкольники из Нижневартовска смогли почувствовать себя стоматологамиФото: pixabay.com
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В Нижневартовской детской стоматологической поликлинике прошел конкурс «Украсим мир ослепительными улыбками», организованный волонтерами и сотрудниками учреждения. Как сообщает департамент здравоохранения ХМАО, в конкурсе приняли участие ученики школы №34 и дети из общественной организации «Замещающая семья».

Для ребят была организована «Клиника стоматологических мастеров»: дети соревновались в лепке и моделировании пломбы зубов. Каждый смог почувствовать себя в роли врача, регистратора или медсестры.

Конкурс состоялся для положительной мотивации посещения стоматолога. Кроме того он прошел и как профориентационное мероприятие: возможно кто-то из ребят однажды выберет профессию врача в будущем. В конце встречи все участники получили дипломы и подарки. Подобные встречи решено проводить и в дальнейшем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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