2019-12-25T08:56:38+03:00
Общество

Погода в Югре 25 декабря: сильное похолодание

Температура не опустится ниже -26 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 25 декабря: сильное похолоданиеПогода в Югре 25 декабря: сильное похолоданиеФото: pixabay.com
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В среду, 25 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег, прогнозируется изморозь. Ветер северо-западный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -25, -30 градусов, днем -21, -26 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность и без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -23, -25 градусов.

В Сургуте станет ясно, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -25, -26 градусов.

В Нижневартовске насупит ясный день и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздух днем составит -25, -26 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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