2019-12-24T15:34:20+03:00
Общество

Талантливая молодежь Мегиона собралась на балу главы города

Мероприятие прошло уже в десятый раз
Руслан Савинов
Поделиться:
Талантливая молодежь Мегиона собралась на балу главы города. Фото администрации Мегиона.Талантливая молодежь Мегиона собралась на балу главы города. Фото администрации Мегиона.
Изменить размер текста:

В мегионском дворце искусств прошел новогодний молодежный бал главы города. Приглашенными гостями мероприятия стали ребята, ярко проявившие себя в 2019 году, сообщает администрация города.

- Каждый из вас на своем месте в уходящем году смог добиться заметных результатов в учебе, труде, общественной жизни, сделать много добрых и полезных дел, увлечь своим энтузиазмом и неравнодушием таких же открытых и активных мегионцев. Подтверждением тому – созданный в сентябре молодежный совет. За короткий срок он стал надежным помощником администрации города в работе с молодежью, - сказал градоначальник Олег Дейнека.

В этом году бал проходил в десятый раз. Организаторы постарались сделать это событие запоминающимся для молодежи. На сцене выступили вокальные и танцевальные коллективы, а также шоу барабанщиков

В конце мероприятия Олег Дейнека вручил благодарности самым отличившимся за вклад в реализацию молодежной политики в Мегионе.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детская поликлиника Радужного пополнилась новым оборудованием
Почувствовать себя звездой футбола может любой житель Ханты-Мансийска
Школьники из Нижневартовска смогли почувствовать себя стоматологами
Талантливая молодежь Мегиона собралась на балу главы города
Юным вартовчанам напомнили о существовании комендантского часа
«Мамонтята Югры» стали участниками матча «Открытые сердца»
В Нягани стартовал проект «Я все могу!» для особенных детей
Сургутские энергетики подготовили оборудование к низким температурам
Сургутские пожарные освоили новый вид физподготовки – кроссфит
Среди краж за последние дни в ХМАО: алкоголь, электровелосипед и наушники
Югорчан призывают стать донорами на предновогодней акции
Вынесен приговор вартовчанину, напавшему на съемочную группу местного телеканала
Страшное ДТП произошло в Нефтеюганском районе
Ежегодный кадетский бал состоялся в окружной столице Югры
У югорчанина не было денег на алименты, но хватало на бензин дорогого автомобиля
В Октябрьском районе сильнейшие боксеры сразились за призы турнира «Снежинка»
Жительница Октябрьского района купила доску для рисования по цене планшета
Проект «Няня на час» успешно зарекомендовал себя в Когалыме
Подвели итоги нижневартовского конкурса «Думы о городе. Фото на память»