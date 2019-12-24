Талантливая молодежь Мегиона собралась на балу главы города

СЕГОДНЯ 15:10 2019-12-24T15:34:20+03:00

Мероприятие прошло уже в десятый раз

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В мегионском дворце искусств прошел новогодний молодежный бал главы города. Приглашенными гостями мероприятия стали ребята, ярко проявившие себя в 2019 году, сообщает администрация города.

- Каждый из вас на своем месте в уходящем году смог добиться заметных результатов в учебе, труде, общественной жизни, сделать много добрых и полезных дел, увлечь своим энтузиазмом и неравнодушием таких же открытых и активных мегионцев. Подтверждением тому – созданный в сентябре молодежный совет. За короткий срок он стал надежным помощником администрации города в работе с молодежью, - сказал градоначальник Олег Дейнека.

В этом году бал проходил в десятый раз. Организаторы постарались сделать это событие запоминающимся для молодежи. На сцене выступили вокальные и танцевальные коллективы, а также шоу барабанщиков

В конце мероприятия Олег Дейнека вручил благодарности самым отличившимся за вклад в реализацию молодежной политики в Мегионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU