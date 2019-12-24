Юным вартовчанам напомнили о существовании комендантского часа

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-24T15:37:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижневартоске участились случаи нахождения детей и подростков в позднее время суток без сопровождения взрослых. В ночное время, с 22 часов до 6 утра в городе действует комендантский час для несовершеннолетних. В администрации города напомнили,что родители, чьи дети нарушают установленные правила, несут административную ответственность. Под общественными местами в запрете понимаются улицы, стадионы, парки, скверы, транспорт общего пользования, магазины и места развлечений.

Если вы увидели, что ребенку угрожает опасность, или если он по каким-либо причинам находится на улице без взрослых во время комендантского часа, то не оставляйте этот факт без внимания. Об этом необходимо сообщить по телефонам: 44-81-73, 102 или 112.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU