2019-12-24T15:37:58+03:00
Общество

Юным вартовчанам напомнили о существовании комендантского часа

Зачастую городские дети нарушают его
Руслан Савинов
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Юным вартовчанам напомнили о существовании комендантского часаЮным вартовчанам напомнили о существовании комендантского часаФото: pixabay.com
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В Нижневартоске участились случаи нахождения детей и подростков в позднее время суток без сопровождения взрослых. В ночное время, с 22 часов до 6 утра в городе действует комендантский час для несовершеннолетних. В администрации города напомнили,что родители, чьи дети нарушают установленные правила, несут административную ответственность. Под общественными местами в запрете понимаются улицы, стадионы, парки, скверы, транспорт общего пользования, магазины и места развлечений.

Если вы увидели, что ребенку угрожает опасность, или если он по каким-либо причинам находится на улице без взрослых во время комендантского часа, то не оставляйте этот факт без внимания. Об этом необходимо сообщить по телефонам: 44-81-73, 102 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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