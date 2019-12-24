«Мамонтята Югры» стали участниками матча «Открытые сердца»

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-24T15:51:27+03:00

Вместе с игроками хоккейного клуба на лед вышли юные югорчане с особенностями здоровья

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Воспитанники центра адаптивного спорта приняли участие в благотворительном матче «Открытые сердца», проводившегося хоккейным клубом «Югра». Игра, проведенная в таком формате, уже стала пятой по счету, сообщает региональный департамент физкультуры и спорта.

Вместе с игроками хоккейного клуба на лед вышли юные югорчане из детского реабилитационного центра «Лучик» и общественной организации «Солнце на ладони».

Ранее ребята занимались следж-хоккеем по программе «Наши сани едут сами» и недавно одержали победу во втором фестивале по этому виду спорта в Сочи.

Добавим, что оздоровительная программа методом следж-хоккея «Наши сани едут сами» стартовала год назад. Она призвана помочь корректировать отклонения у детей 10-18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата. Занятия носят терапевтический характер и проводятся в игровой форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU