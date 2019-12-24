2019-12-24T15:51:27+03:00
Спорт

«Мамонтята Югры» стали участниками матча «Открытые сердца»

Вместе с игроками хоккейного клуба на лед вышли юные югорчане с особенностями здоровья
Руслан Савинов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воспитанники центра адаптивного спорта приняли участие в благотворительном матче «Открытые сердца», проводившегося хоккейным клубом «Югра». Игра, проведенная в таком формате, уже стала пятой по счету, сообщает региональный департамент физкультуры и спорта.

Вместе с игроками хоккейного клуба на лед вышли юные югорчане из детского реабилитационного центра «Лучик» и общественной организации «Солнце на ладони».

Ранее ребята занимались следж-хоккеем по программе «Наши сани едут сами» и недавно одержали победу во втором фестивале по этому виду спорта в Сочи.

Добавим, что оздоровительная программа методом следж-хоккея «Наши сани едут сами» стартовала год назад. Она призвана помочь корректировать отклонения у детей 10-18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата. Занятия носят терапевтический характер и проводятся в игровой форме.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детская поликлиника Радужного пополнилась новым оборудованием
Почувствовать себя звездой футбола может любой житель Ханты-Мансийска
Школьники из Нижневартовска смогли почувствовать себя стоматологами
Талантливая молодежь Мегиона собралась на балу главы города
Юным вартовчанам напомнили о существовании комендантского часа
«Мамонтята Югры» стали участниками матча «Открытые сердца»
В Нягани стартовал проект «Я все могу!» для особенных детей
Сургутские энергетики подготовили оборудование к низким температурам
Сургутские пожарные освоили новый вид физподготовки – кроссфит
Среди краж за последние дни в ХМАО: алкоголь, электровелосипед и наушники
Югорчан призывают стать донорами на предновогодней акции
Вынесен приговор вартовчанину, напавшему на съемочную группу местного телеканала
Страшное ДТП произошло в Нефтеюганском районе
Ежегодный кадетский бал состоялся в окружной столице Югры
У югорчанина не было денег на алименты, но хватало на бензин дорогого автомобиля
В Октябрьском районе сильнейшие боксеры сразились за призы турнира «Снежинка»
Жительница Октябрьского района купила доску для рисования по цене планшета
Проект «Няня на час» успешно зарекомендовал себя в Когалыме
Подвели итоги нижневартовского конкурса «Думы о городе. Фото на память»