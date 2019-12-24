Сургутские пожарные освоили новый вид физподготовки – кроссфит

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-24T13:53:34+03:00

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Студенты пятикурсники сургутского госуниверситета Максим Вагизов и Виктория Осинцева стали инициаторами включения в программу подготовки городских пожарных метода кроссфита. Успехи нового вида подготовки отметили в МЧС по ХМАО.

- Каждый день во время тренировки происходит испытание на силу и выносливость всего организма в целом, а не на отдельные группы мышц, – сказал тренер сотрудников сургутского пожарно-спасательного гарнизона Максим Вагизов.

Данный проект нужен для повышения уровня общей физической подготовки личного состава гарнизона. Все желающие сотрудники могут бесплатно заниматься кроссфитом дважды в неделю.

- Мы используем исключительно индивидуальный подход к каждому, вес и нагрузка рассчитываются исключительно с учетом начального уровня, физических данных и возможностей человека, причем курс тренировок разработан именно для пожарных, - рассказали инициаторы введения кроссфита.

Если проект получит дальнейшее развитие, то летом будут проведены соревнования по данному виду подготовки.

Отметим, что кроссфит – это программа из постоянно меняющихся функциональных упражнений высокой интенсивности для укрепления сердечнососудистой системы и улучшения общей физической формы, повышения выносливости.

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ИСТОЧНИК KP.RU