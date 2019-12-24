2019-12-24T13:54:13+03:00
Происшествия

Среди краж за последние дни в ХМАО: алкоголь, электровелосипед и наушники

Во всех случаях воров удалось быстро задержать
Руслан Савинов
Поделиться:
Среди краж за последние дни в ХМАО: алкоголь, электровелосипел и наушникиСреди краж за последние дни в ХМАО: алкоголь, электровелосипел и наушникиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

За прошедшие несколько дней в Югре совершено девять краж, в том числе одна квартирная. По сообщению пресс-службы УМВД по ХМАО, всего произошло 73 различных преступления, из которых 51 уже раскрыто.

Около 9:00 в Ханты-Мансийске на улице Мира 25-летний молодой человек похитил четыре бутылки виски и двенадцать бутылок коньяка. Отмечается, что нарушитель работал грузчиком в данном магазине. Ведется следствие.

В Сургуте полиция задержала злоумышленника, укравшего из подъезда дома на улице Республики электровелосипед. Сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Нарушитель находится под стражей.

В Югорске 22-летнего местного жителя подозревают в воровстве поскромнее: из магазина на улице Гастелло подозреваемый похитил беспроводные наушники. Их стоимость равнялась почти девяти тысячам рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник под подпиской о невыезде.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нягани стартовал проект «Я все могу!» для особенных детей
Сургутские энергетики подготовили оборудование к низким температурам
Сургутские пожарные освоили новый вид физподготовки – кроссфит
Среди краж за последние дни в ХМАО: алкоголь, электровелосипед и наушники
Югорчан призывают стать донорами на предновогодней акции
Вынесен приговор вартовчанину, напавшему на съемочную группу местного телеканала
Страшное ДТП произошло в Нефтеюганском районе
Ежегодный кадетский бал состоялся в окружной столице Югры
У югорчанина не было денег на алименты, но хватало на бензин дорогого автомобиля
В Октябрьском районе сильнейшие боксеры сразились за призы турнира «Снежинка»
Жительница Октябрьского района купила доску для рисования по цене планшета
Проект «Няня на час» успешно зарекомендовал себя в Когалыме
Подвели итоги нижневартовского конкурса «Думы о городе. Фото на память»