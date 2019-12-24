Среди краж за последние дни в ХМАО: алкоголь, электровелосипед и наушники

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-24T13:54:13+03:00

Среди краж за последние дни в ХМАО: алкоголь, электровелосипел и наушники Фото: pixabay.com

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За прошедшие несколько дней в Югре совершено девять краж, в том числе одна квартирная. По сообщению пресс-службы УМВД по ХМАО, всего произошло 73 различных преступления, из которых 51 уже раскрыто.

Около 9:00 в Ханты-Мансийске на улице Мира 25-летний молодой человек похитил четыре бутылки виски и двенадцать бутылок коньяка. Отмечается, что нарушитель работал грузчиком в данном магазине. Ведется следствие.

В Сургуте полиция задержала злоумышленника, укравшего из подъезда дома на улице Республики электровелосипед. Сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Нарушитель находится под стражей.

В Югорске 22-летнего местного жителя подозревают в воровстве поскромнее: из магазина на улице Гастелло подозреваемый похитил беспроводные наушники. Их стоимость равнялась почти девяти тысячам рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU