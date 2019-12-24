Югорчан призывают стать донорами на предновогодней акции

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-24T13:38:52+03:00

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Окружная станция переливания крови проводит ежегодную донорскую акцию «С Новым годом, Служба крови!» с 23 по 27 декабря 2019 года. Департамент здравоохранения ХМАО отмечает, что организаторы рады всем ответственным донорам.

Сдача крови в рамках акции пройдет в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. Необходимо создать достаточный запас компонентов крови для всех нуждающихся пациентов в преддверии длительных январских каникул.

Организаторы акции подготовили приятные сюрпризы для участников. Дед мороз и Снегурочка вручат донорам сувениры службы крови и тематические магниты с символом наступающего года.

Станция переливания крови будет принимать доноров с 23 по 27 декабря в Сургуте и Нижневартовске с 8:30 до 13:00, а в Нефтеюганске с 8:00 до 12:00.

В окружном депздраве напоминают о необходимости соблюдения правил донора перед процедурой. Накануне сдачи крови нельзя есть жирное, жареное, острое, копченое, молочные продукты, масло или яйца. Непосредственно в утро сдачи рекомендуется съесть нежирный углеводный завтрак и выпить большое количество жидкости.

ИСТОЧНИК KP.RU