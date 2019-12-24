Вынесен приговор вартовчанину, напавшему на съемочную группу местного телеканала

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-24T13:04:16+03:00

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Суд Нижневартовска признал виновным мужчину по уголовной статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Предысторию громкого дела и прочие подробности сообщил Следком Ханты-Мансийского автономного округа.

Следствием и судом установлено, что 28 августа 2019 года на улице Ленина в Нижневартовске автомобиль, за рулем которого был осужденный, допустил наезд на пенсионерку-пешехода.

В результате ДТП женщина получила тяжелые телесные повреждения. Затем обвиняемый стал угрожать и нападать на съемочную группу местного телеканала, освещавшего ситуацию с места происшествия. Он всеми силами мешал журналистам осуществлять съемку. Спустя несколько часов обвиняемый приехал в телецентр и уже там вел себя агрессивно, нападая на представителей СМИ.

Согласно приговору суда, мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU