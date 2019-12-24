2019-12-24T12:44:55+03:00
Общество

Ежегодный кадетский бал состоялся в окружной столице Югры

Его атмосфера соответствовала моде двухсотлетней давности
Руслан Савинов
Поделиться:
Ежегодный кадетский бал состоялся в окружной столице Югры. Фото администрации города.Ежегодный кадетский бал состоялся в окружной столице Югры. Фото администрации города.
Изменить размер текста:

Ханты-Мансийские кадеты примерили парадные мундиры, а их дамы вечерние платья на ежегодном кадетском балу. По информации городской администрации, в необычном мероприятии приняли участие более двухсот воспитанников школы № 8.

Участники бала воссоздали атмосферу XVIII-XIX веков под звуки классических музыкальных произведений. За основу программы была взяты развлечения высшего общества: танцы, светские игры, исполнение романсов. Из танцев на балу исполнили вальс, мазурку и полонез.

Добавим, что кадетский бал проводится в городе с 2016 года. Это совместный проект школы №8 и государственного художественного музея. В этом году почетными гостями бала стали кадеты из поселка Пойковский и Урая.

В завершение мероприятия были вручены награды в номинациях «Лучший кадет», «Лучший военный руководитель» и «Лучший классный руководитель» кадетского класса. Кадетам были присвоены специальные чины.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нягани стартовал проект «Я все могу!» для особенных детей
Сургутские энергетики подготовили оборудование к низким температурам
Сургутские пожарные освоили новый вид физподготовки – кроссфит
Среди краж за последние дни в ХМАО: алкоголь, электровелосипед и наушники
Югорчан призывают стать донорами на предновогодней акции
Вынесен приговор вартовчанину, напавшему на съемочную группу местного телеканала
Страшное ДТП произошло в Нефтеюганском районе
Ежегодный кадетский бал состоялся в окружной столице Югры
У югорчанина не было денег на алименты, но хватало на бензин дорогого автомобиля
В Октябрьском районе сильнейшие боксеры сразились за призы турнира «Снежинка»
Жительница Октябрьского района купила доску для рисования по цене планшета
Проект «Няня на час» успешно зарекомендовал себя в Когалыме
Подвели итоги нижневартовского конкурса «Думы о городе. Фото на память»