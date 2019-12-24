Ежегодный кадетский бал состоялся в окружной столице Югры

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-24T12:44:55+03:00

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Ханты-Мансийские кадеты примерили парадные мундиры, а их дамы вечерние платья на ежегодном кадетском балу. По информации городской администрации, в необычном мероприятии приняли участие более двухсот воспитанников школы № 8.

Участники бала воссоздали атмосферу XVIII-XIX веков под звуки классических музыкальных произведений. За основу программы была взяты развлечения высшего общества: танцы, светские игры, исполнение романсов. Из танцев на балу исполнили вальс, мазурку и полонез.

Добавим, что кадетский бал проводится в городе с 2016 года. Это совместный проект школы №8 и государственного художественного музея. В этом году почетными гостями бала стали кадеты из поселка Пойковский и Урая.

В завершение мероприятия были вручены награды в номинациях «Лучший кадет», «Лучший военный руководитель» и «Лучший классный руководитель» кадетского класса. Кадетам были присвоены специальные чины.

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ИСТОЧНИК KP.RU